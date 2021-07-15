Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины - Песков [ Редактировать ]
В Кремле заявили, что не подвергают сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он прокомментировал экспертные мнения, в соответствии с которыми якобы нужно вернуться к границам между Россией и Украиной на момент создания СССР.
"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков.
По его словам, Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России.
Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".
Напомним, что в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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