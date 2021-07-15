В Украине запретили продажу лекарств детям [ Редактировать ]
В Украине запретили продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Народные депутаты во время заседания Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №5122.
"За" проголосовал 341 народный депутат.
Согласно документу, запрещается отпуск лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю - малолетний лицу.
"Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст", - говорится в законе.
В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.
Ранее мы писали о том, что в Украине будут штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним.
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