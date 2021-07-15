В четверг, 15 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главой МВД народного депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Он опубликовал скан представления.

В нем говорится, что представление вносится, в частности, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая имеет право коалиции.

Напомним, что 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова

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