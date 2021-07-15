Шмыгаль внес представление на назначение главы МВД [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главой МВД народного депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
Он опубликовал скан представления.
В нем говорится, что представление вносится, в частности, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая имеет право коалиции.
Напомним, что 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова
Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В стране война, кризис, двузначная инфляция, люди беднеют с каждым днем
В среду, 14 июля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, когда пройдет голосование за нового главу МВД
Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание парламента
В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады