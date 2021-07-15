"Інтер" для творчих людей: випускники "Інтершколи" пов'язали своє життя з телебаченням [ Редактировать ]
В "Інтершколі" 15-й випуск. Це - освітній проєкт "Інтера" для творчих людей, які мріють пов'язати своє життя з телебаченням та кіноідустрією. Протягом курсу майбутні медійники вчилися брати інтерв'ю, знімати сюжети, пробували себе в ролі ведучих. Своїми знаннями зі студентами ділилися професіонали з Інтер Медіа Груп. Найкращі випускники отримають змогу працювати на проєктах медіахолдингу.
За всі роки роботи "Інтершкола" випустила понад 6 з половиною тисяч фахівців.
Наталія, випускниця "Інтершколи":
Со школы мечтала, что бы идеи истории которые рождались у меня в голове - их можно было снимать, и люди смотрели на мир так, как я хочу им сказать и донести через свои сценарии. По этому я выбрала "Интершколу".
Христина, випускниця "Інтершколи":
Мне хотелось получить новые знания, повысить квалификацию и возможно получить новую должность. Море знаний, новые знакомства, отличное кураторство со стороны преподавателей:
Ірина Будко, керівник проєкту "Інтершкола":
В "Интершколе" наши слушатели сразу объединяют два в одном. Они очень хорошо повышают свои теоретические знания и параллельно с этим они сразу тренируются на практических модулях.
Олена Шевченко, заступниця керівника проєкту "Інтершкола":
В следующем учебном году мы планируем еще более интенсивное обучения, еще больше диджитал-курсов, еще больше курсов, направленных на эффективную подготовку специалистов. Все наши специализации 16 учебного года - они направлены на подготовку ребят, что бы они могли работать на разных платформах, могли снимать для ютуб каналов, могли снимать до "Нетфликс".
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