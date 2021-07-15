В "Інтершколі" 15-й випуск. Це - освітній проєкт "Інтера" для творчих людей, які мріють пов'язати своє життя з телебаченням та кіноідустрією. Протягом курсу майбутні медійники вчилися брати інтерв'ю, знімати сюжети, пробували себе в ролі ведучих. Своїми знаннями зі студентами ділилися професіонали з Інтер Медіа Груп. Найкращі випускники отримають змогу працювати на проєктах медіахолдингу.

За всі роки роботи "Інтершкола" випустила понад 6 з половиною тисяч фахівців.

Наталія, випускниця "Інтершколи":

Со школы мечтала, что бы идеи истории которые рождались у меня в голове - их можно было снимать, и люди смотрели на мир так, как я хочу им сказать и донести через свои сценарии. По этому я выбрала "Интершколу".

Христина, випускниця "Інтершколи":

Мне хотелось получить новые знания, повысить квалификацию и возможно получить новую должность. Море знаний, новые знакомства, отличное кураторство со стороны преподавателей:

Ірина Будко, керівник проєкту "Інтершкола":

В "Интершколе" наши слушатели сразу объединяют два в одном. Они очень хорошо повышают свои теоретические знания и параллельно с этим они сразу тренируются на практических модулях.

Олена Шевченко, заступниця керівника проєкту "Інтершкола":