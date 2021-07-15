В Полтавской области от зубов агрессивной собаки пострадал на улице маленький ребенок. Об этом сообщает областная полиция.

В Полтавскую детскую больницу около 16:00 доставили шестилетнего мальчика с множественными ранами на лице. Полицейские выяснили, что на улице Добровольского малышка напал беспрородный пес, среди предков которого "отметилась" уссурийская овчарка.

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Хозяин собаки - 35-летний житель Кременчуга - получил протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В этой статье говорится о нарушении правил содержания собак, повлекшие причинение вреда здоровью людей.

Напомним, что в апреле этого года бойцовские собаки напали на детей под Киевом и Днепром.