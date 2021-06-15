В понедельник, 14 июня, в селе Городище Лубенского района Полтавской области произошло умышленное убийство, а также самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Так, от жительницы села поступило сообщение о том, что соседи обнаружили ее мужа без признаков жизни. При осмотре тела потерпевшего были обнаружены явные признаки насильственной смерти. Также выяснилось, что погибшим является 42-летний местный житель.

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Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские обнаружили в помещении сарая тело хозяина, 1947 года рождения, который покончил жизнь самоубийством путем повешения. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

"По предварительной версии следствия, потерпевший вместе со своим знакомым, 1947 года, совместно употребляли спиртные напитки. Во время отдыха между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес ножом потерпевшему телесные повреждения не совместимые с жизнью. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

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