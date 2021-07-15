В "Опозиційній платформі - За життя" закликають посилити контроль за проїздом вантажівок дорогами місцевого значення [ Редактировать ]
Велике будівництво, схоже, невдовзі знадобиться й на інших під'їздах до Києва. Через спеку рух вантажного транспорту у столиці обмежують. І навколо міста утворюються величезні колони з ваговозів. І не всі водії готові просто стояти й чекати.
Які виходи з цієї ситуації вони знаходять? І чому від цього страждають місцеві жителі?
Одинадцята година ранку. Температура повітря більше 30 градусів. А ось на табло - взагалі цифра + 41. І це - температура розпеченого асфальту! Ми на Житомирській трасі біля Києва. Що буде в обід, коли і стане ще спекотніше, і машин побільшає - можна лише уявити. Асфальт на дорогах від таких температур стає, наче пластилін. А вантажівки його просто деформують. Тому їх у столицю не пускають.
Коли температура піднімається вище 28 градусів, всі вантажні транспортні засоби, загальна маса яких перевищує 24 тони, або 7 тонн на вісь - зупиняються перед в'їздом у Київ.
З одного боку - це правильно, а з іншого - водії змушені чекати дозволу на проїзд - до вечора. Без жодних для цього умов - у шалену спеку, просто на узбіччі траси.
Мы стоим на солнце! Условий нет - ни туалета, ни магазинов!
Немає парковочних місць, де стати? Одна заправка - платиш там гроші, приїхав на другу - за простой платиш! Умов немає!
І для водіїв дискомфорт, і для жителів сіл вздовж дороги. Володимир живе в Білогородці. Каже: вантажівки, що вишикувались у довжелезну чергу на в'їзді до Києва, - це справжнє лихо. Бо і йому через них доводиться годинами стояти в заторах.
Володимир, житель села Білогородка:
Виникають штучні корки, які змушують звичайний шлях до Києва який можна подолати десь за 10 хвилин - вранішні і вечірні часи можна долати десь за годину, а то навіть і за дві.
Та затори - не єдина проблема, що створюють ваговози. Бо часто водії вантажівок намагаються "об'їхати" заборону і потрапити до Києва через невеликі населені пункти. А заразом і уникнути зважування на КПП. І байдуже, що сільські дороги зовсім не передбачені для проїзду великогабаритних машин.
Олександр Мутель, депутат Київської обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Вулицями населених пунктів руйнується дорожнє покриття. Також надходять скарги від жителів прилеглих будинків, в яких відбувається руйнування цих будинків, з'являються тріщини, також підвищується аварійність. У нас для шляхів вирішення цієї проблеми є встановлення габаритних воріт. Тобто, це така металева конструкція, яка не дозволяє проїхати транспортним засобам по висоті.
Ми в селі Гореничі, і це центральна вулиця. На дорозі - постійний рух транспорту. Прямо зараз тут проїжджають фури. Місцеві жителі скаржаться: вони не дають їм спокійно жити ні вдень ні вночі.
Людмила мешкає саме в будинку біля дороги. Каже: вантажівки справді не дають спокою. Особливо їх побільшало останні два роки. У хаті навіть чути, як дзвенять шибки у вікнах!
Людмила, жителька села Гореничі:
Жах один - це не те слово, як заважають. За сутки наверно сто проїзжджає. Я тут сижу, спеціально рахувала 5 минут - 7 штук пройшло. І зараз така жара, асфальт провалюється.
Хоча вантажівки не мають права їздити дорогами місцевого значення, але діють всупереч правилам. Бо немає відповідного контролю. Як, зрештою, й системного покарання за незважування. При цьому, результат - цілком системний: це і руйнування доріг, і дискомфорт для людей.
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