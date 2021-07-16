Дрони запускають у небо, де ті з висоти фотографують узбережжя

Безпілотники проти поширення коронавірусу. В Іспанії взялися контролювати дистанцію між людьми на пляжах - за допомогою дронів. Як усе відбувається - дивіться.

Повітряний мініпатруль на службі в Іспанії. У місті Сіджас безпілотники контролюють пляжі. А саме скільки людей у зонах відпочинку. Дрони запускають у небо, де ті з висоти фотографують узбережжя. Потім знімки обробляє спеціальна програма, яка рахує кількість відпочивальників на березі. Так намагаються запобігти утворенню натовпів та зупинити поширення коронавірусу.

Гілем Ескола, керівник пляжу:

Якщо ми бачимо, що узбережжя переповнене, то передаємо цю інформацію представникам адміністрації пляжу. Ті контролюють, щоб люди відпочивали на безпечній відстані. Коли на пляжі доволі тісно, декому рекомендують перейти в іншу зону відпочинку. Якщо ж хтось не реагує на зауваження, викликаємо поліцію.

Таке патрулювання - експеримент місцевої влади. Запускатимуть безпілотники щодня до 22 серпня, вони обстежуватимуть 18 кілометрів берегової лінії. Влада запевняє: всі фото залишаться анонімними. Проте деякі відпочивальники занепокоєні.

Джимі Бернс, відпочивальник:

Днями пив каву просто біля пляжу і раптом почув цей дрон над головою. Я й гадки не мав, хто керує ним і навіщо. Але тепер мені відомо, що це міські служби. Непогана ідея патрулювати пляжі. Проте цей дрон повинен мати якісь позначки, інакше це втручання в наш особистий простір. Ми ж не знаємо, хто нас фотографує і навіщо.

За останні два тижні ковідних хворих в Іспанії побільшало втричі. Мутований вірус "Дельта" активно шириться серед молодого населення. У понад півтори сотні міст країни вирішили запровадити комендантську годину.