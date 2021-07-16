Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное и своевременное финансирование из госбюджета системы здравоохранения и социальной защиты. Об этом он заявил в своем депутатском запросе.

"Требую безотлагательно принять комплексные меры, направленные на обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования всех статей расходов Государственного бюджета - 2021, связанных с обеспечением работы системы здравоохранения и социальной защиты граждан Украины. О результатах принятых мер прошу проинформировать меня в установленный законодательством срок", - отметил Сергей Левочкин.

Народный депутат напомнил, что по итогам первого полугодия расходы общего фонда госбюджета недофинансированы на 44,6 млрд грн или на 7,4% от плана на период. Это связано с неэффективностью бюджетного планирования Минфинаном и Правительством, а также низкой бюджетной дисциплиной распорядителей бюджетных средств. По его словам, невыполнение расходной части госбюджета коснулось тех его статей, от стабильного финансирования которых напрямую зависит социальная защита граждан и сохранение их здоровья.

"Убежден, что недофинансирование сферы здравоохранения является абсолютно недопустимым в условиях борьбы с пандемией COVID-19. Однако, за 5 месяцев 2021 расходы общего фонда госбюджета на медицину недофинансированы более чем на 13% или на 9 млрд грн от плана на период", - подчеркнул политик.

По его словам, программа медицинских гарантий, объем которой по мнению экспертов на четверть ниже реальной потребности, недофинансирована на 3,5% или на 18 млрд грн от плана на период. Аналогичная ситуация с выполнением ряда бюджетных программ в сфере здравоохранения. "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями" - недофинансирована на 18%, программа вакцинации населения - на 41%; программа "Специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи" - на 23% и тому подобное.

"На фоне указанных проблем с финансированием системы здравоохранения в СМИ и соцсетях наблюдаются многочисленные сообщения о фактах сокращения выплат медицинским работникам, увеличение задолженности по выплате им зарплат и рост масштабов трудовой миграции украинских медработников за границу", - отметил народный депутат.

Также неудовлетворительное финансирование значительной части социальных расходов и расходов на поддержку экономики. Образование недофинансировано на 9,8%, культура и спорт - на 28,8%, социальная защита в случае потери трудоспособности - на 32%, социальная защита "чернобыльцев" - на 33%, фонд социальной защиты инвалидов - на 38%, поддержка экономики - на 32%.

"Хочу обратить внимание на то, что сохранение Правительством таких подходов к финансированию здравоохранения и социальной поддержки граждан является безответственным, особенно с учетом возможной новой волны COVID - 19 уже в августе - сентябре текущего года", - резюмировал Сергей Левочкин.