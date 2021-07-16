Один український моряк помер від інсульту, не дочекавшись медичної допомоги на судні в Аденській затоці. Без кондиціонерів, холодильника та їжі в 40-градусну спеку українські моряки застрягли на кораблі біля берегів Східної Африки.

Як повідомляє видання "Думська", екіпаж складається з 11 осіб. 10 з них наші співгромадяни. Вони мали доправити судно на розпилювання в Індію. Однак в Аденській затоці в них закінчилося паливо, усе обладнання вийшло з ладу. Кілька днів корабель дрейфував.

Нарешті його відбуксували в порт Джибуті, але зійти на берег морякам не дозволяють. На місце прибув консул України в Ефіопії. Ситуацію ускладнює те, що судно змінило назву і прапор прописки, коли екіпаж вже був на борту.