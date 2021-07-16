Пів місяця без води. Частина жителів курортного селища Східниця, що на Львівщині, досі потерпає від нестачі питної води. Особливо це вдарило по місцевому туристичному бізнесу. Відпочивальників дедалі менше, готелі закриваються.

Скільки ще людям доведеться чекати води в пору аномальної спеки, з'ясовувала Христина Гашенко.

Понад півтори тисячі жителів курортного селища Східниця 16 днів без води. Час від часу пожежна машина привозить технічну для господарських потреб.

Скільки разів в день? - Як коли 5,6,7 раз.

Людмила, жителька селища Східниця:

Люди бідні не можуть носити, є тут у нас багато старих, перестарілих які не можуть носити, хлорці тягають їм ту воду.

А питну воду просять у тих, хто має криниці. Утім, і її намагаються економити, бо ж через спеку колодязі міліють.

Марія Бориславська, жителька селища Східниця:

Наскладуємо посуду, прикриваємо рушниками щоб мухи не лазили, щоб не розносилася інфекція, щоб воно не гнило, обтираємо салфетками, щоб посуда могла вистояти 2-3 дні.

Від нестачі води особливо потерпають невеличкі готелі та приватні будинки, які приймають туристів. На подвір'ї в Максима криниця є. Втім, пити воду із неї не можна. Перевищена норма заліза.

А вода жовта. - Ну через 10 -20 хв вона буде набагато жовтіша.

Тож цю воду в готелі використовують для господарства. Для туристів, а це понад 20 осіб, привозять джерельну.

Максим, керівник готелю:

Підвожу воду, як можу стараюся, ввечері на другий год людям включаю чисту, щоб вони могли одяг випрати, бо після цієї води білі речі будуть жовтими. У мене є резевруари, там на 1 день вистачає.

Через відсутність питної води їхати оздоровлюватись мінеральною - туристи не квапляться. Тож частина невеликих готелів у Східниці вже закрилась.

Василь Швидюк, турист із Івано-Франківської області:

Звісно, що багато людей не поїхали що побачили цю ситуацію і думаю, а де помитися. Після масажу прийшов, після масла сполуснутися, така ситуація канешно що не приємна.

Проблема з питною водою, бо водоканал Борислава, який раніше її постачав, тепер належить іншій ОТГ. Тож у Східниці повинні укласти нову угоду. Документів, кажуть тут, від комунальників сусіднього містечка досі не бачили. І лише через пів місяця селищний голова відрядив у Борислав, що за 15 кілометрів, свого заступника, аби той їх таки отримав.

Іван Піляк, селищний голова Східниці:

Але немає договору, йому так і не вручили. - Коли вода буде? - Я вам не можу відповісти, я договора немаю.

Немає угоди - немає й води. Тож добрих новин для місцевих жителів теж поки що немає. Як і для місцевого туристичного бізнесу, у якого зараз - саме розпал сезону.