На Львівщині дощі розмили шляхи між селами [ Редактировать ]
Частково заблокована і траса Київ Чоп. І теж через зсуви ґрунту. На заході України нині сходять селеві потоки. На дорогу попадали дерева та каміння.
Через сильні дощі в гірських районах Львівщини брудом розмило шляхи між селами. На додачу ще й випав град - завбільшки з перепелине яйце.
На цьому негода не зупиниться, кажуть синоптики. За їхніми прогнозами, сьогодні в місцевих річках Сян і Дністер рівень води підніметься до півтора метра.
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