На цьому негода не зупиниться, кажуть синоптики

Частково заблокована і траса Київ Чоп. І теж через зсуви ґрунту. На заході України нині сходять селеві потоки. На дорогу попадали дерева та каміння.

Через сильні дощі в гірських районах Львівщини брудом розмило шляхи між селами. На додачу ще й випав град - завбільшки з перепелине яйце.

На цьому негода не зупиниться, кажуть синоптики. За їхніми прогнозами, сьогодні в місцевих річках Сян і Дністер рівень води підніметься до півтора метра.