Убивчий міст. На Рівненщині підліток загинув через пошкоджену переправу. Сталося це ще півтора тижня тому, але поліція повідомила про випадок лише зараз. Що сталося на мосту? І чому місцеві бояться, але продовжують ним користуватися? Дізнавалася Сніжана Сидорук.

Досі всі падіння на мості в селі Чудель обходилися забоями та переломами. Але два тижні тому тут загинув місцевий підліток. Він катався на велосипеді - аж раптом упав і травмував хребет.

Ольга Жук, жителька села Зарів'я:

Десь каталося, тиї хлопчики, да ото велосипед у цю розірку, да пошло через це во да жєлізо - поодбивало все всередині позвонка побило, да й померло дитятко.

Хлопцю минуло чотирнадцять. У родині залишилася сестричка. Діти були двійнятами.

Роман Тишков, староста сіл Чудель, Зарів'я, Дубняки:

Це велика трагедія для села, для сім'ї його. Батьки дуже порядні, відповідальні працюють в сільській раді. Допомагають людям і цей хлопчик теж був дуже щира і відверта хороша дитина.

На стан мосту вже давно нарікали місцеві. Їхати тут, кажуть, небезпечно. Особливо на велосипеді. А це в селах найпопулярніший транспорт. У конструкціях величезні щілини. І туди легко втрапити колесом.

Володимир, житель села Зарів'я:

Вже багато так літало. Попаде ето колесо переднє, то так через руль з велосипеда - пошов лобом.

Він тимчасовий. Він не мав би тут 15 років стояти.

Щодня на свій страх і ризик мостом йдуть і їдуть місцеві.

На день по п'ять раз в магазин, куда треба. - Там немає? - Там нема магазіна. Нічого.

По той бік річки Случ немає ні медпункту, ні школи, ні магазину. Уся "цивілізація", жартують місцеві, на цьому березі.

Олеся, жителька села Зарів'я:

Садочок, школа магазини пошта - все в селі Чудель.

Ця переправа сполучає три села однієї громади. Вона єдина, по якій можна дістатися найшвидше із Зарів'я та Дубняків у Чудель.

Вікторія, жителька села Зарів'я:

Це дуже велика проблема нам в лікарню добратися - в район.

Ця переправа перебуває на балансі сільради. Староста каже, на новий міст ані область, ані район грошей не дають. Треба щонайменше два мільйони гривень.

Роман Тишков, староста сіл Чудель, Зарів'я, Дубняки:

В 2017 році за допомогою районних коштів зробили капітальний ремонт даного мосту. Але цей міст він є тимчасова понтона переправа військова. Нас затвердили, що будуть шукать кошти, щоб поставить на сваях нормальний міст.

Та коли це станеться у сільраді не знають. Місцеві переконані: саме чиновники мають відповісти за смерть дитини.

Віктор Дяков, місцевий житель:

Цей нещасний випадок він був запрограмований їхньою бездіяльністю, а за бездіяльність треба відповідати.

Хто відповість за смерть дитини - має встановити слідство. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Щоправда, з приміткою "нещасний випадок".