Добрих новин для місцевих жителів теж поки що немає

Нестерпна спека та ще й без води. Курортне селище Східниця на Львівщині потерпає від посухи в кранах. Від нестачі питної води вже постраждав місцевий готельний бізнес.

Туристи масово відмовляються від поїздок. тож деякі готелі довелося закрити. Коли з'явиться вода - з'ясовувала Христина Гашенко.

Понад півтори тисячі жителів курортного селища Східниця 16 днів без води. Час від часу пожежна машина привозить технічну для господарських потреб.

Скільки разів в день? - Як коли 5,6,7 раз.

Людмила, жителька селища Східниця:

Люди бідні не можуть носити, є тут у нас багато старих, перестарілих які не можуть носити, хлорці тягають їм ту воду.

А питну воду просять у тих, хто має криниці. Утім, і її намагаються економити, бо ж через спеку колодязі міліють.

Марія Бориславська, жителька селища Східниця:

Наскладуємо посуду, прикриваємо рушниками щоб мухи не лазили, щоб не розносилася інфекція, щоб воно не гнило, обтираємо салфетками, щоб посуда могла вистояти 2-3 дні.

Від нестачі води особливо потерпають невеличкі готелі та приватні будинки, які приймають туристів. На подвір'ї в Максима криниця є. Втім, пити воду із неї не можна. Перевищена норма заліза.

А вода жовта. - Ну через 10 -20 хв вона буде набагато жовтіша.

Тож цю воду в готелі використовують для господарства. Для туристів, а це понад 20 осіб, привозять джерельну.

Максим, керівник готелю:

Підвожу воду, як можу стараюся, ввечері на другий год людям включаю чисту, щоб вони могли одяг випрати, бо після цієї води білі речі будуть жовтими. У мене є резевруари, там на 1 день вистачає.

Через відсутність питної води їхати оздоровлюватись мінеральною - туристи не квапляться. Тож частина невеликих готелів у Східниці вже закрилась.

Василь Швидюк, турист із Івано-Франківської області:

Звісно, що багато людей не поїхали що побачили цю ситуацію і думаю, а де помитися. Після масажу прийшов, після масла сполуснутися, така ситуація канешно що не приємна.

Проблема з питною водою, бо водоканал Борислава, який раніше її постачав, тепер належить іншій ОТГ. Тож у Східниці повинні укласти нову угоду. Документів, кажуть тут, від комунальників сусіднього містечка досі не бачили. І лише через пів місяця селищний голова відрядив у Борислав, що за 15 кілометрів, свого заступника, аби той їх таки отримав.

Іван Піляк, селищний голова Східниці:

Але немає договору, йому так і не вручили. - Коли вода буде? - Я вам не можу відповісти, я договора немаю.

Немає угоди - немає й води. Тож добрих новин для місцевих жителів теж поки що немає. Як і для місцевого туристичного бізнесу, у якого зараз - саме розпал сезону.