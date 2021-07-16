Курорт Львівщини залишився без води: селище ризикує втратити туристів [ Редактировать ]
Нестерпна спека та ще й без води. Курортне селище Східниця на Львівщині потерпає від посухи в кранах. Від нестачі питної води вже постраждав місцевий готельний бізнес.
Туристи масово відмовляються від поїздок. тож деякі готелі довелося закрити. Коли з'явиться вода - з'ясовувала Христина Гашенко.
Понад півтори тисячі жителів курортного селища Східниця 16 днів без води. Час від часу пожежна машина привозить технічну для господарських потреб.
Скільки разів в день? - Як коли 5,6,7 раз.
Людмила, жителька селища Східниця:
Люди бідні не можуть носити, є тут у нас багато старих, перестарілих які не можуть носити, хлорці тягають їм ту воду.
А питну воду просять у тих, хто має криниці. Утім, і її намагаються економити, бо ж через спеку колодязі міліють.
Марія Бориславська, жителька селища Східниця:
Наскладуємо посуду, прикриваємо рушниками щоб мухи не лазили, щоб не розносилася інфекція, щоб воно не гнило, обтираємо салфетками, щоб посуда могла вистояти 2-3 дні.
Від нестачі води особливо потерпають невеличкі готелі та приватні будинки, які приймають туристів. На подвір'ї в Максима криниця є. Втім, пити воду із неї не можна. Перевищена норма заліза.
А вода жовта. - Ну через 10 -20 хв вона буде набагато жовтіша.
Тож цю воду в готелі використовують для господарства. Для туристів, а це понад 20 осіб, привозять джерельну.
Максим, керівник готелю:
Підвожу воду, як можу стараюся, ввечері на другий год людям включаю чисту, щоб вони могли одяг випрати, бо після цієї води білі речі будуть жовтими. У мене є резевруари, там на 1 день вистачає.
Через відсутність питної води їхати оздоровлюватись мінеральною - туристи не квапляться. Тож частина невеликих готелів у Східниці вже закрилась.
Василь Швидюк, турист із Івано-Франківської області:
Звісно, що багато людей не поїхали що побачили цю ситуацію і думаю, а де помитися. Після масажу прийшов, після масла сполуснутися, така ситуація канешно що не приємна.
Проблема з питною водою, бо водоканал Борислава, який раніше її постачав, тепер належить іншій ОТГ. Тож у Східниці повинні укласти нову угоду. Документів, кажуть тут, від комунальників сусіднього містечка досі не бачили. І лише через пів місяця селищний голова відрядив у Борислав, що за 15 кілометрів, свого заступника, аби той їх таки отримав.
Іван Піляк, селищний голова Східниці:
Але немає договору, йому так і не вручили. - Коли вода буде? - Я вам не можу відповісти, я договора немаю.
Немає угоди - немає й води. Тож добрих новин для місцевих жителів теж поки що немає. Як і для місцевого туристичного бізнесу, у якого зараз - саме розпал сезону.
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