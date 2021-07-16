Домашній арешт Віктора Медведчука оскаржать у суді. За словами адвокатів, під час засідання, на якому продовжили запобіжний захід народному депутату, було порушено процедуру розгляду питання. А мотиваційна частина судді була не зрозумілою для сторін захисту.

Богдан Коваль, адвокат Віктора Медведчука:

Суддя наприклад при мотивуванні свого рішення відкинув наші доводи з посиланням на практику Європейського суду з прав людини, вказавши що йому не відомі обставини прийняття тих чи інших рішень, це прямо порушує навіть принцип "лура новіт курія", який звучить суд знає закон, кожна особа має право розраховувати, мотивуючи свою позицію тим що суд обізнаний в законах, на які посилається сторона. По суті, слідчий суддя розписався в своєї некомпетентності, це нас м'яко кажучи обурило, тому ми про це будемо наголошувати в суді.