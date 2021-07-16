Ціни на газ в Україні: чим можна зменшити цифри у платіжці? [ Редактировать ]
Дешевий газ скасовується. Цього літа ціна на паливо не впаде. Зараз, приміром, куб газу коштує майже 15 гривень! Усе через нестабільну ситуацію на Європейській газовій біржі та запуск "Північного потоку-2". Про нього цього тижня говорив і президент.
На форумі "Україна-30" Володимир Зеленський зазначив, що введення в експлуатацію нового газогону в обхід України ставить під загрозу не тільки прибуток від транзиту, а ще й ціну на газ в Україні.
Зараз, нагадаю, діють річні контракти. Але чи можна "застрахуватись" від захмарних зимових платіжок? І що пропонують постачальники? Докладніше - у матеріалі.
Володимир Зеленський, президент України:
Наші люди отримують газ. Нашого українського газу недостатньо.
Тож його доводиться купувати. Про енергетичну безпеку країни цього тижня говорив Володимир Зеленський. Бо ціни на паливо зараз - у часи запуску "Північного потоку-2" - питання важливе і складне.
Володимир Зеленський, президент України:
Ціна на газ. Одна справа ми "транзитуємо" газ. Ви ж бачите, ми зробили. Всі, всі кричали, що в нас висока ціна на газ. Але, уявіть собі, сьогодні в нас ринкові ціни - 13, 15, 20. У нас є річний пакет це менше 8 гривень. Для людей. А що буде, якщо в нас цього не буде?
Тоді ціна піде вгору! Бо на європейській біржі ціни зараз "історичні" - таких високих ще не було.
Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови Правління асоціації постачальників енергоресурсів:
Цены все равно на историческом максимуме.
Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:
Ми побачили, нажаль, не дуже втішну тенденцію на світових ринках, на європейських біржах газових. Сьогодні ціна зросла майже на 70-80 відсотків.
І це влітку, коли ціна, зазвичай, мінімальна. Для порівняння: у липні 2020 куб газу коштував приблизно три гривні. Зараз майже 15. Аби пом'якшити ціновий удар, ще навесні споживачів перевели на річні контракти зі встановленою ціною - 7,99. Тобто тисячу кубів вам обійдеться.
Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:
Не 16 тисяч гривень, а 8 тисяч гривень. Фактично в двічі менше.
Але є одне "але". Попри фіксовану ціну, взимку все одно доведеться платити більше, бо споживання - зростає. Але чи можливо цього уникнути? Аби "дешевше обійшлося" газзбути запропонували - платити за газ рівномірно.
Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
В равномерном платеже цена фиксированная, также, как и в годовом. Единственное, что в годовом. у тебя стоимость потребления будет разной, то в равномерном платеже ты будешь одинаково платить каждый месяц.
Бо весь спожитий об'єм газу за минулий рік ділять на 12 рівних платежів за рівний об'єм газу. А як це "фінансово" працює? На практиці?
Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:
Якщо ти постійно платиш фактично встановлену суму, наприклад 500 гривень щомісяця, і тебе це влаштовує, тому шо ти чітко знаєш, що в тебе ці гроші є і ти їх витратив саме на цю ціль, на газопостачання. А якщо ти використовуєш річний контракт, да ціна залишається невисокою 8000 гривень, але ти взимку тоді, ти будеш платити не 500 гривень, а 1500 гривень. Дві тисячі гривень.
Змінити тариф можна онлайн, або у відділенні постачальника.
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