Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Верховная Рада одобрила этот документ 29 июня 2021 года.

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации", - отметили в ОП.

В частности, документ относит недостоверное декларирование в список уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.