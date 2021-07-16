Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларациях [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Верховная Рада одобрила этот документ 29 июня 2021 года.
"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации", - отметили в ОП.
В частности, документ относит недостоверное декларирование в список уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.
Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.
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