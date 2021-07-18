В курортному Прикарпатті з півсотні автостанцій зараз працюють лише сім

Якщо ринок нерухомості зміг пережити карантин, то ринок пасажирських перевезень і досі у нокауті. В Україні масово закриваються автовокзали. Приміром, в курортному Прикарпатті з півсотні станцій зараз працюють лише сім.

І на цьому тлі активізувалися нелегали. Вони готові возити навіть за кордон. Та чи безпечно сідати в такі маршрутки? І чому закрились офіційні автовокзали? Про все розкаже наша Жанна Дутчак.

Ховаючись від дощу, пані Ярослава пильно заглядає у вікна приїжджаючих повз неї автобусів. З надією побачити знайомий вказівник на "велику Тур'ю". Коли приїде транспорт в рідне село жінка точно не знає. Каже: запитала б, та - ніде. Єдину автостанцію в місті - ще торік закрили.

Ярослава, жителька села Велика Тур'я:

А де дізнаєтеся графік, купляєте квитки? - Ніде, в шоферу даємо. - А графік де дізнаєтеся? - У шофера. - А якщо сюди прийшли? - Чекаю на автобус. - Але так можна і цілий день чекати. - Можно, всяко буває.

Автостанція в Долині споконвіку знаходилась ось в цьому місці. Тут були каси, вбиральні, зал очікування, і розклади руху всіх автобусів. А ще постійний натовп людей.

Іванна, жителька села Велика Тур'я:

Люди возмущаються. Люди ніякої інформації не мають. Нічого. От є приїжджі людина не орієнтується, наприклад в місцевості, звідки вона знає куди їй звернутися, нема нічого.

Без автостанції нині не лише Долина. Їх масово закривають по всій області. За останні 20 років з майже півсотні залишилось всього сім. Цьогоріч зникло відразу п'ять. Зокрема і в курортній Яремчі.

Ірина Заліська, заступниця генерального директора підприємства "Автобусна станція":

Вони були абсолютно корисними, вони були потрібними пасажиру, але в якийсь із моментів пасажир перестав користуватися.

Вперше червоне світло на автостанціях загорілось торік. Локдаун зупинив майже всі автобуси. В рейс мали право виходити лише ті, хто перевозив медиків, рятувальників та робітників життєвоважливих підприємств. Але паралельно з ними на дорогах з'явились і нелегальні перевізники. Вони не дотримувались карантинних обмежень. І возили усіх без винятку пасажирів. Головне, щоб люди платили гроші.

Ірина Заліська, заступниця генерального директора підприємства "Автобусна станція":

Коли система працює не один місяць люди вже звикають.

Вдруге транспортний стоп-кран увімкнули, коли карантин послабили. Нелегали не лише не зникли з доріг за неофіційними даними, за останні півтора року їхня кількість зросла щонайменше втричі.

І це добре видно на будь-якому автовокзалі. Ми на центральній АС Прикарпаття. Один за одним заїжджають рейсові автобуси. В салонах - майже немає пасажирів.

Іван Максимко, водій рейсового автобуса:

Через те, що нелегали їздять. І то багато їх. Тільки на надвірну десь бусіків десь чотирнадцять їде. І ніхто із цим не бореться.

Щоб отримати офіційний дозвіл на перевезення людей, власники автобусів беруть участь у конкурсах, офіційно сплачують податки, транспорт регулярно проходить техогляд, водіїв щоранку перевіряють медики. Нелегали ж обирають коротший, але значно небезпечніший шлях.

Іван Максимко, водій рейсового автобуса:

Ні медиків не проходять, перед рейсовий медосмотр нема. Податки не платять. Ну, нічого взяв сів і поїхав. Я даже так підозрюю що і категорії там нема, то ж перевезення пасажирів, то ж має бути категорія D.

Лише у Франківську ми нарахували щонайменше три стоянки таких нелегальних експресів. Одна з них буквально за крок від центрального автовокзалу.

Добрий день. А ви водій цього автобуса. - Так, а що? - А чому відправляєтеся звідси, а не з автовокзалу? - Мені сказали звідси я звідси? - А хто сказав? - Власник. - А де можна придбати квиток на ваш рейс? - Це не до мене.

Куди їдете? - Додому їду. - Пасажирів везете? Чи то все ваші родичі?- Не родичі, знайомі.

Але щонайгірше: пасажири розуміють, що зайшли в салон до нелегала. Однак проблеми у цьому не вбачають.

Добрий день, а ви квиток брали на цей автобус? - На цей автобус квитки не дають.

Їду кожну п'ятницю. - І завжди купляєте квиток? - По всякому є. - А по всякому то як? - Вам цього треба? - Але без квитка ви не захищені, якщо не дай боже щось станеться. - А з квитком захищена?

Ірина Заліська, заступниця генерального директора "Автобусна станція":

Квиток це є посадковий талон, це є гарантія, це безпека, це якість. Настання страхового випадку він може звернутися в страхову компанію.

Проте люди нехтують власною безпекою. Бо, в нелегальних перевізників, як, правило, дешевший проїзд. Але й гарантій жодних.

І через це замкнуте коло страждають не лише ті, хто їде в село, чи повертається до міста. Транспортний колапс дістався й міжнародних рейсів.

Віталій разом із сином їде в Прагу. Та після закриття автостанції в Долині придбати квитки за кордон - майже неможливо.

Купити нам квиток, ми мусимо дзвонити на різні шукати лінії по телефоні і тоді зв'язуватися - і може бути нема місця. І плюс що ці що продають квитки вони наварюють на цьому гроші і посилають людей пакують в автобус.

Цими телефонами рясніє інтернет та оголошення мало не на кожному стовпі. Так звані "телефонні касири" навчились заробляти на транспортному хаосі. Наприклад, вам потрібно доїхати до Праги. Хай і нелегальний, але такий автобус є. Але вам, швидше за все, скажуть по телефону, що його нема. І порадять сісти на бус до Варшави. А вже у Польщі шукати рейси до Чехії.

Віталій, пасажир:

Який автобус їй платить гроші на касі і вона туди продає більше білетів.

Ловити транспортних нелегалів в Україні має Укртрансбезпека. Її спеціалісти можуть зупиняти автобуси. І якщо виявлять порушення - виписувати штрафи. За незаконне перевезення - 34 тисяч гривень. Це на папері. Але в реальності, коли ми намагались з'ясувати, чому в туристичному Прикарпатті такий транспортний хаос нас скерували в київський офіс і порадили написати запит.

Журналісти це називають бюрократичним футболом. Зрештою, за кілька днів нам таки надіслали ось таку формальну відписку. Написали, що цьогоріч інспектори провели 700 рейдів. Виявили шість сотень порушників. Цими рейдами навесні зацікавились наші колеги з одного з інтернет-видань.

Приїхали в Коломию. Дійсно, обіч дороги стоять працівники Укртрансбезпеки. В кількох метрах від них зупиняється нелегальний перевізник. Підбирає пасажирів. І спокійно їде.

За словами експертів, до карантину щороку на ринку пасажирських перевезень "крутилось" близько 100 мільярдів гривень. І значна частина цих грошей йшла повз каси. А отже, не у бюджет.