В Мадриде умерла испанская актриса Пилар Бардем - мать оскароносного киноактера Хавьера Бардема. Причиной смерти 82-летней Пилар стали осложнения болезни легких, не имевшей отношения к коронавирусу. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Карьера Пилар Бардем продлилась несколько десятилетий. Она является лауреатом многих престижных премий в области театра и кино. В том числе премии "Гойя" - испанского аналога американского "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Родители Пилар Рафаэль Бардем и Матильде Муньос Сампедро также были актерами. А ее брат Хуан Антонио Бардем был известным режиссером.

Все трое детей Пилар, которых она после развода с мужем растила в одиночку (58-летний Карлос, 57-летняя Моника и 52-летний Хавьер) тоже выбрали актерскую профессию.

Младший сын добился международной славы, покорив Голливуд. Хавьер Бардем известен по фильмам "Старикам тут не место", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Море внутри", "007: Координаты "Скайфолл".

Бардем - обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Старикам тут не место". В 2010 году жюри 63-го Каннского кинофестиваля присудило ему приз за лучшую мужскую роль в фильме Biutiful Алехандро Гонсалеса Иньярриту, за нее же он выдвинут на "Оскар" в номинации "Лучший актер".

С 2010 года Хавьер женат на 47-летней испанской актрисе Пенелопе Крус. Будущие супруги встретились на съемках фильма Бигаса Луны "Ветчина, ветчина" в 1992 году, но их отношения оставались дружескими вплоть до работы в картине "Вики Кристина Барселона" у Вуди Аллена в 2008 году - роль в ней принесла Крус "Оскар" как лучшей актрисе второго плана.

У супругов есть двое детей - 10-летний сын Леонардо и дочь Луна, которой 11 июля исполнится 8 лет.

Свои соболезнования семье Бардема выразил испанский актер Антонио Бандерас, который снимался вместе с Пилар в испанском фильме "Против ветра" (1990).

Ранее сообщалось, что Пенелопа Крус обрезала волосы ради Vogue.