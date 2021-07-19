Украина в "зеленой зоне": в каких областях нет ни одного случая заражения коронавирусом [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 19 июля, все регионы Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За минувшие сутки не было выявлено ни одного нового заражения в пяти областях страны.
В частности, не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом в Запорожской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской области.
Впрочем, по данным Минздрава, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:
- Киев - 82,
- Одесской области -18,
- Житомирской области - 18,
- Киевской области - 12,
- Харьковской области - 10.
Отметим, что в воскресенье госпитализировали 307 человек, умерли 5 человек, а выздоровели - 187.
Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.
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