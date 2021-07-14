Некоторые общества избегают конкретных цифр по определенным суеверным причинам. К примеру, число 666 часто ассоциируют с абсолютным злом, отели пропускают 13-й этаж, потому что приравнивают его к невезению, а в Китае несчастливой считается цифра 4. Но что не так с числом 69, за что его так невзлюбила Apple?

После выхода обновления iOS 14.6 от Apple, в прошивке была обнаружена странная ошибка. Родное приложение прогноза погоды отказывается отображать температуру в 69 градусов по Фаренгейту (20,55 градусов по Цельсию). Причем температура в 65 и 71 градус в приложении тоже не показываются, сообщает The Verge.

На первый взгляд кажется, что Apple подвергает какой-то цензуре эти цифры. Но вероятно есть более разумное объяснение?

Wacky little scoop here today: Apple’s weather app — at least on the current version of iOS — won’t show the temperature 69ºF, for *some* reason…. 🤔https://t.co/SXgWTSd3PQ pic.twitter.com/E5tRbNdPxv — Chaim Gartenberg (@cgartenberg) July 13, 2021

Как указывают некоторые пользователи Twitter, приложение погоды просто переводит температуру по Цельсию в градусы Фаренгейта и округляет результат до целого числа.

Формула преобразования C -> F: (°C × 9/5) + 32 = °F. Итак, 18 градусов по Цельсию – это 64,4 градуса по Фаренгейту или 64 с округлением до целого числа. Если взять 19 градусов по Цельсию – это 66 по Фаренгейту или 66 градусов, полностью пропуская цифру 65. Аналогично, 20°C, 21°C и 22°C равны 68°F, 69,8°F (70°F с округлением) и 71,6°F (72°F с округлением) соответственно.

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Странность теории заключается в том, что Apple вообще округляет эти значения. Приложение погоды для iOS извлекает данные о температуре из сервиса Weather.com, который без проблем предоставляет точные значения температуры по Фаренгейту, включая "проигнорированные" Apple 65°F, 68°F и 71°F. Так почему бы просто не получить эти данные, а не конвертировать температуру из градусов Цельсия? Это совсем не эффективно.

Отображение погоды на разных версиях iOS

Ошибка встречается не во всех версиях iOS. The Verge отмечает, что iOS 11.2.1 отображает температуру точно, но последняя итерация (14.6) странным образом пропускает эти числа.

Кроме того, в бета-версии iOS 15 цифры вновь отображаются правильно, что говорит о том, что это может быть ошибка, которую Apple заметила и выпустила исправление для следующего крупного обновления.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как опасная ошибка "убивала" Wi-Fi связь на iPhone. В то же время владельцы iPhone убегают на Android.