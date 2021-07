Некоторые общества избегают конкретных цифр по определенным суеверным причинам. К примеру, число 666 часто ассоциируют с абсолютным злом, отели пропускают 13-й этаж, потому что приравнивают его к невезению, а в Китае несчастливой считается цифра 4. Но что не так с числом 69, за что его так невзлюбила Apple?

После выхода обновления iOS 14.6 от Apple, в прошивке была обнаружена странная ошибка. Родное приложение прогноза погоды отказывается отображать температуру в 69 градусов по Фаренгейту (20,55 градусов по Цельсию). Причем температура в 65 и 71 градус в приложении тоже не показываются, сообщает The Verge.

На первый взгляд кажется, что Apple подвергает какой-то цензуре эти цифры. Но вероятно есть более разумное объяснение?

Wacky little scoop here today: Apple’s weather app — at least on the current version of iOS — won’t show the temperature 69ºF, for *some* reason…. 🤔https://t.co/SXgWTSd3PQ pic.twitter.com/E5tRbNdPxv