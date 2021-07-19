Перші 50. Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко святкує ювілей. До круглої дати відзняв відео, в якому показав, на що досі спроможний у спорті. А ще змонтував фільм про головні події свого життя. Із чого починалася кар'єра Кличка, як він потрапив у політику і чим прославився на посаді?

Стрибок з парашутом із висоти 5000 метрів! У повітрі трюки виконує Віталій Кличко.

Відео мер столиці відзняв спеціально до свого ювілею. Перші 50 раундів - так Кличко визначив свою круглу дату. І на власному прикладі показав, на що спроможний!

Ще Віталій Кличко подолав дистанцію 50 км на велосипеді, підкорив вершину Казбеку, висотою 5000 метрів! І де з командою підняв український прапор. Ну і на "десерт" - вирішив підтягнутися.

Віталій Кличко, мер Києва:

Підсумуємо - мені 50 років. П'ятдесят кілометрів проїхав велосипедом, підкорив гору Казбек - 5000 метрів, з 5000 метрів стрибнув з парашутом. Залишилось одне - 50 разів підтягнутись.

"Історію перших 50 раундів" - фільм з визначними моментами життя Віталій Кличко виклав на своїй ФБ-сторінці. У ньому - і унікальні кадри з особистого архіву: фото дитинства та юності. І спогади про найбільші досягнення. Спочатку у спорті: шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, триразовий чемпіон України з боксу, срібний призер Чемпіонату світу серед аматорів, неодноразовий чемпіон Європи серед професіоналів, інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBO і WBA, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO і WBC.

З великого спорту - у велику політику. Спочатку - участь у Помаранчевій Революції. Відтак, 2010 року очолює партію "Удар". Потім - Революція Гідності.

У травні 2014 року Віталій Кличко стає мером Києва - тоді він набрав понад 50% голосів виборців.

Залишився в кріслі київського міського голови і на наступних виборах. У жовтні 2019 року переміг уже в першому турі. За 7 років на посаді міського голови Кличко прославився масштабним ремонтом доріг та мостів у столиці, оновленням парків і скверів, будівництвом дитячих садків і шкіл та мед установ.

Кому-то что-то не дали ... У кого-то графика нету ... Єто уже ваши внутренние проблемі. Наша задача перечислить вам деньги - ваша задача - продукт нам предоставить, то что мі вам заказали ...питання є - на данній ділянці нема, по іншим ділянкам зараз проїдемо побачимо.

А у часи пандемії коронавірусу проводив регулярні брифінги, відвідував лікарні, звітував про закупівлі обладнання та медикаментів.

Вірус не відступив, і послаблення обмежень не означає, що ситуація поліпшилася. Ризик надалі великий, тому не нехтуйте своєю безпекою! Бережіть себе та тих, хто поруч!

Немає нічого неможливого! Так підсумував свої 50 Віталій Кличко. І запевнив: "попереду ще багато історій, готовий працювати і битися до переможного кінця".