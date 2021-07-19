Коронавірусний штиль. Після вихідних статистика в Україні традиційно низька - 182 нових випадки за добу.

Одужали 187 людей, померли - 5. Найгірші показники у столиці та області, а також у Житомирській, Одеській та Харківській областях. Вакциновано напередодні понад 37 тисяч людей, більшість з яких - новощеплені.

Загалом від початку вакцинальної кампанії протиковідні ін'єкції зробили майже трьом мільйонам українців.