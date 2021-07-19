В Україні нарощують темпи вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавірусний штиль. Після вихідних статистика в Україні традиційно низька - 182 нових випадки за добу.
Одужали 187 людей, померли - 5. Найгірші показники у столиці та області, а також у Житомирській, Одеській та Харківській областях. Вакциновано напередодні понад 37 тисяч людей, більшість з яких - новощеплені.
Загалом від початку вакцинальної кампанії протиковідні ін'єкції зробили майже трьом мільйонам українців.
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