У Великій Британії - "День свободи". Там скасували всі коронавірусні обмеження. Тепер можна не носити масок, до ранку танцювати в переповнених клубах та відвідувати масові заходи. Який він - перший день повернення до звичного життя і чи не призведе усе це до нової хвилі епідемії?

Дивлячись на пасажирів цього вокзалу в Лондоні, навіть і не скажеш, що "День свободи" вже настав. Більшість людей продовжує носити маски навіть тепер, коли штраф за її відсутність скасували.

Алан Маргеттс, житель Лондона:

Вважаю, що ми маємо продовжувати носити маски. Я щойно з поїзда - із Брайтона, це година подорожі. І був приємно здивований, що більшість людей теж була в масках. Думаю, надто рано скасовувати всі обмеження, зокрема на роботу нічних клубів. Нам ще треба бути дуже обережними цього літа.

Влада на це і сподівається, що попри зняття всіх обмежень, люди залишаться відповідальними. Та робитимуть усе, щоб вберегти від ковіду себе та інших. Але тільки погляньте на ці кадри з відкриття нічного клубу у столиці.

Танцювальні заклади в країні були зачинені від початку пандемії. Адже це - справжній рай для ковіду. Завдяки підспівуванню - у повітря розлітаються частки слини. Соціальної дистанції дотриматися неможливо. Та це не зупинило сотні молодих людей зібратися рівно опівночі на офіційне відкриття.

Нічні клуби мали запрацювати ще минулого місяця. Але тоді "День свободи" перенесли через поширення більш заразної мутації Дельта.

Террі Джордж, власник нічного клубу:

Такі відчуття, наче це дуже особлива подія, як новорічна ніч. У нас абсолютний аншлаг, люди ще підтягнуться після півночі. І нарешті ми знову можемо танцювати. Нарешті нам повернули право насолоджуватися.

Втім, те, що для одних насолода, для інших - цілком реальний ризик смерті. Науковці попереджають, що епідемія коронавірусу в країні набирає обертів. А зняття всіх обмежень стане додатковим "пальним" для інфекції.

Лоренс Янг, професор молекулярної онкології університету Ворвіка:

Судячи з моделювання ситуації, ми сягнемо понад 100 тисяч випадків на день у перших числах серпня. Це означатиме понад 2 тисячі госпіталізацій та, можливо, 200 смертей за добу. Ці цифри значно менші, ніж на піку попередніх хвиль, але все одно можуть викликати багато проблем для людей, зокрема синдром довгого ковіду і спричинити додатковий тиск на систему охорони здоров'я.

Втім, в уряді рішення не змінюватимуть. Усі надії влади - на вакцинацію. У країні вже 68% людей отримали обидві дози захисту від коронавірусу. А це означає - менше госпіталізацій і менше смертей.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Якщо ми не зробимо цього зараз, то доведеться робити це восени, взимку, коли вірус поширюється швидше через холодну погоду. Ми втратимо цінний запобіжний бар'єр, який нам забезпечують шкільні канікули. Якщо ми не зробимо цього зараз, нам тоді треба запитати себе - чи зробимо ми це взагалі.

Сам Борис Джонсон наразі на самоізоляції. Хоча не лише перехворів на коронавірус, але й отримав обидві дози вакцини. Річ у тому, що в країні діє система відстежування контактів хворих на ковід. Днями захворів міністр охорони здоров'я. А оскільки він зустрічався з прем'єром, то Джонсон мусить відбути 10 днів на карантині. Аби переконатися, що він не підхопив інфекції.

Повноцінним "Днем свободи" цей день не став. Чимало магазинів - і продуктових, і книжкових, і одягу - і досі наполягають на носінні масок. Приміром, на цій вулиці приблизно половина їх не впускає всередину відвідувачів без засобів захисту.