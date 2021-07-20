На автодороге Киев-Чоп, недалеко от населенного пункта Дубно, который находится в Львовской области, случилось столкновение двух транспортных средств, вследствие чего есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

24-летний водитель автомобиля Opel Astra допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался "лоб в лоб" с легковушкой Mazda. В результате аварии пассажирка последней погибла на месте происшествия, а 10-летний мальчик - по дороге в медучреждение.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мазда".

Отмечается, что водители обоих транспортных средств, а также 7-летняя девочка, которая в момент ДТП была в Mazda находятся в больнице, они находятся в состоянии средней тяжести. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, также решается вопрос об открытии уголовного производства. Виновнику аварии грозит наказание до 10 лет.

Читайте также, в Киевской области, возле села Ревное Бориспольского района, перевернулась легковушка Volkswagen Golf. В салоне автомобиля находилось более 10 человек, в том числе четверо детей, два человека погибли, среди которых - 7-летняя девочка.

Кроме того, в Донецкой области нетрезвый водитель, наехал на обочине на отца с двумя детьми. В результате трагедии мужчина погиб на месте, сейчас правоохранители начали уголовное производство по факту аварии.

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