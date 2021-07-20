Курс евро на 21 июля вырос - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,03 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 21 июля установлен на таком уровне: 32,0344 гривен за евро (+0,0031 грн). При этом курс евро на 20 июля составляет 32,0313 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс немного вырос после падения до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,6719 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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