Документів на проведення робіт у власників споруди не було

Стали відомі подробиці вчорашнього обвалу будинку в центрі Львова. Напівзруйновану стіну одноповерхівки перфоратором пробивав неповнолітній. Вона впала і юнак загинув під уламками.

Йому було лише 17. Тіло з-під завалів діставали майже годину. Документів на проведення робіт у власників споруди не було, запевнили у Львівській міськраді. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУ Нацполіції у Львівській області: