Обвал будинку у Львові: підліток пробивав стіну перфоратором [ Редактировать ]
Стали відомі подробиці вчорашнього обвалу будинку в центрі Львова. Напівзруйновану стіну одноповерхівки перфоратором пробивав неповнолітній. Вона впала і юнак загинув під уламками.
Йому було лише 17. Тіло з-під завалів діставали майже годину. Документів на проведення робіт у власників споруди не було, запевнили у Львівській міськраді. У поліції відкрили кримінальне провадження.
Світлана Добровольська, прессекретар ГУ Нацполіції у Львівській області:
За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.
по теме
Під сокиру потрапили здорові дерева, бо ж замовникам потрібні добротні колоди
Через відсутність питної води їхати оздоровлюватись мінеральною - туристи не квапляться. Тож частина невеликих готелів у Східниці вже закрилась
Так на плацу кінологічного навчального центру розпочинаються тренування собак до святкового параду. У військовій "коробці" - 32 прикордонники зі своїми підопічними
Во Львовской области власти запретили заведениям общественного питания готовить летом блюда, которые быстро портятся
Найважче пілотам давались парні змагання - на шаленій швидкості відлітали бампери та не витримували двигуни