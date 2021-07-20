Київ накриває новою грозою [ Редактировать ]
Дощі з блискавками та шквальний вітер. Завтра Києв знову накриє негода. У столиці оголошено - "жовтий"- перший рівень небезпеки. Та потопу, такого як у понеділок, не буде, запевняє міська влада. Бо комунальники, мовляв, напоготові. Планують залучити 300 працівників та спецтехніку. Та все ж синоптики радять киянам, без зайвої потреби на вулицю не виходити.
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