Дощі з блискавками та шквальний вітер. Завтра Києв знову накриє негода. У столиці оголошено - "жовтий"- перший рівень небезпеки. Та потопу, такого як у понеділок, не буде, запевняє міська влада. Бо комунальники, мовляв, напоготові. Планують залучити 300 працівників та спецтехніку. Та все ж синоптики радять киянам, без зайвої потреби на вулицю не виходити.