Як могло таке статися, що про небезпеку не попередили?

Недооцінили масштаб небезпеки. В Німеччині зараз намагаються розібратися, чому влада не зіграла на випередження і допустила Такі наслідки від повені. Нагадаю, в Німеччині у великій воді залинули понад півтори сотні людей, і ще більше вважаються зниклими без вісти.

Метеорологи попереджали про сильні зливи, та чиновники - зреагували недостатньо оперативно. Тож тепер німці хочуть Змінити систему сповіщення про стихійні лиха. Тетяна Логунова з Берліна розкаже більше.

Цим архівним кадрам майже 19 років. У серпні 2002 велика вода прийшла в Німеччину, Чехію і Австрію. Тоді повені забрали життя 45 людей і завдали збитків на мільярди євро. Коли стихія відступила, було вирішено створити європейську систему сповіщення про повені.

Щоб її фахівці вчасно попереджали національні уряди про природні катаклізми. Такі, як нинішня повінь, що стала ще масштабнішою та трагічнішою за попередню.

Як могло таке статися, що про небезпеку не попередили? Невже ніхто не знав, що насуваються затяжні зливи, які спровокують підняття рівня води в річках? Ці запитання почали задавати одразу, щойно став зрозумілим увесь масштаб катастрофи. Відповідь шокувала: знали і неодноразово застерігали. Зокрема, владу Німеччини.

Для професора Ханни Клок, яка брала участь у розробці європейської системи сповіщення, повені в Німеччині не стали несподіваним стихійним лихом.

Ханна Клок, професорка гідрології Редінгського університету:

Я бачила інформацію про імовірні повені ще на початку минулого тижня, і вона була дуже тривожною. Мене дуже здивували масштаби руйнувань і кількість загиблих, адже ми могли спрогнозувати це лихо. Вочевидь, у ланцюжку передачі інформації щось пішло не так.

Сигнали тривоги експерти європейської системи сповіщення почали надсилати німецьким органам із запобігання надзвичайним ситуаціям ще за 4-5 днів до трагедії. Усього Ті отримали більше як 20 попереджень.

Ханна Клок, професорка гідрології Редінгського університету:

Можливо, люди просто недооцінили рівень небезпеки, бо не могли уявити, що таке станеться. Як жителі постраждалих регіонів, так і місцева влада, яка була не готова до такої масштабної стихії. У неї не було досвіду і ресурсів, щоб оцінити всі ризики.

Представники німецького уряду на цю тему говорять неохоче. Мовляв, нині не час для спекуляцій. Утім, додають: за сповіщення громадян про небезпеку відповідає не центральна, а місцева влада.

Горст Зеєгофер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Про аномальні погодні умови попереджають німецька метеорологічна служба та відповідна європейська інституція. Цю інформацію отримують федеральні землі, які передають її регіональним громадам. І саме останні ухвалюють рішення про захист населення. Надзвичайний стан оголошують не в Берліні, а на місцях.

Найімовірніше, тепер цю складну систему реформують. Перші пропозиції вже оголосили. У майбутньому німцям розсилатимуть смс-попередження про імовірні природні катаклізми. Так, як це вже давно роблять у Сполучених Штатах, Японії та Ізраїлі.