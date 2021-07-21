В среду, 21 июля, Кабинет министров Украины на заседании уволил с должности первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он находился на этой должности с марта 2014 года.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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Отметим, Ярового назначили первым замминистра в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.

Ранее мы писали о том, что в МВД назвали причину отставки Авакова.

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