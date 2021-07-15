Причиной отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел стала просьба президента Украины Владимира Зеленского. Решение было спокойным и взвешенным. Об этом заявил заместитель главы МВД Антона Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Решение президента было предложить Авакову уйти в отставку. Он принял это решение. Оно было спокойным и взвешенным. Оно давно готовилось.

По его словам, визит в Украину заместителя помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента и его встреча с Аваковым не имеет к отставке никакого отношения.

Напомним, что Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова

Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.

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