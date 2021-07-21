В центре Киева людей обманывает пожилая женщина. 90-летняя бабушка притворяется больной диабетом, просит купить ей "сладенького" и подвезти на такси. Об этом на своей странице в Facebook написал Роман Пелех.

По словам "пострадавшего", парень решил помочь бабушке, которая обратилась к нему и попросила вызвать такси.

Выхожу со двора, вижу, как пожилая женщина стоит и в три погибели и скрутилась, не может до поручня дотянуться, лет под 90 ей. А там подъем немного и трудно подниматься. Я говорю "помочь Вам?". Она говорит "вызови мне такси, потому что я внучек, умираю, у меня диабет, и мне срочно что – то сладкое надо съесть.

Парень все-таки решил зайти в магазин и купить бабушке мороженого. Также он пытался вызвать такси.

Когда молодой человек отдал мороженое, которое бабушка сразу съела, то заметил, что прохожие дают ей деньги и извиняются, что не смогли найти магазин, где продаются замороженные лакомства.

Такси вызвать так и не получилось, поэтому парень повез мошенницу на своем автомобиле.

Радостная пенсионерка попросила ее отвезти в ресторан "Пузата Хата", так как ей захотелось борщ. Параллельно бабушка рассказала, что дома она якобы страдает от того, что ее родственники хотят ее отравить. За 40 минут парень отвез пожилую женщину в кафе. Но там она его попросила помочь ей и попросила купить ей борща.

Именно тогда Роман уже понял, что бабушка им манипулирует. По дороге к авто он вспомнил, что у пожилой женщины был маникюр и идеальные зубы.

Кроме того, товарищ парня ему рассказал, что эта бабушка известная аферистка, которая дома живет с 20 собаками, а щенков она убивает и подбрасывает соседям в шахту лифта, чтобы навредить им.

Пользователи сели рассказали также о том, что слышали об этой бабушке.

"Говорят, у нее даже справка есть, для особых случаев, типа неуравновешенная", Как на умирающего человека она достаточно бодра. Вот, что мороженое делает с людьми", Прихлопнуть бабушку надо, а не просто "не ведитесь".

Напомним, что в феврале 2021 года арестанты из Одессы выманили у 10-летней девочки из Чернигова 50 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.