В Харькове женщина угостила 7-летнюю племянницу кальяном и засняла ее на видео [ Редактировать ]
В Харькове женщина снимала, как ее 7-летняя племянница курит кальян. Видео со страницы женщины в соцсети опубликовал Телеграм-канал "Нетипичный Харьков".
Отметим, что женщина сказала, что это "ее школа" и "тетя плохому не научит". При этом женщина разместила надпись, что родители разрешили ребенку курить.
Девочка на видео курит кальян, при этом на заднем фоне ее мама всячески поддерживает и хвалит: "Моя школа"! Явно родители года.
На записи видно, что вечеринка была ночью.
Ранее мы писали о том, что почему опасно курить кальян.
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