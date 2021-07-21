В Харькове женщина снимала, как ее 7-летняя племянница курит кальян. Видео со страницы женщины в соцсети опубликовал Телеграм-канал "Нетипичный Харьков".

Отметим, что женщина сказала, что это "ее школа" и "тетя плохому не научит". При этом женщина разместила надпись, что родители разрешили ребенку курить.

Девочка на видео курит кальян, при этом на заднем фоне ее мама всячески поддерживает и хвалит: "Моя школа"! Явно родители года.

На записи видно, что вечеринка была ночью.

Ранее мы писали о том, что почему опасно курить кальян.