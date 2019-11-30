Почему опасно курить кальян [ Редактировать ]
В последнее время все чаще идут споры о том, насколько вреден кальян. Последние исследования показали, что курение кальяна пагубно сказывается на здоровье человека, ведь вредные вещества приводят к загрязнению кровеносных сосудов.
Из-за курения прибора у человека повышается артериальное давление и со временем наступают инфаркт или инсульт. Так, регулярное использование кальяна увеличивает риск рака легких.
При курении кальяна повышается вероятность заболеть гепатитом, герпесом и туберкулезом. Инфицировать может приятель или незнакомец во время совместного использования прибора. Передача микробов происходит через насадки на кальян.
Последние научные исследования сотрудников Калифорнийского университета свидетельствуют, что кальян увеличивает риск рака пищевода, ротовой полости и даже мочевого пузыря.
Ранее сообщалось, чем опасен кофе, а также почему нельзя отказываться от сладкого.
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