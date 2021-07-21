На передовій на міні підірвався український військовий. Він зараз у лікарні. Медики кажуть, стан пацієнта - задовільний. Найгарячіше зараз на околицях окупованого Донецька. Ворог обстрілював наші позиції із заборонених калібрів.

Але є й добрі новини. Прифронтовий Торецьк відсвяткував сьогодні сьому річницю звільнення. Нині місто живе майже нормальним життям. "Майже", бо лінія зіткнення і досі пролягає його околицями. З Торецька - репортаж Руслана Смєщука.

21 липня. Шоста ранку. Штурмова група Збройних сил України зайшла в місто Дзержинськ. Так рівно сім років тому почалася операція зі звільнення окупованого Торецька. Тоді ще Дзержинська. Армійські спецпризначенці вулиця за вулицею зачищають місто.

Супротивник зі свого боку застосував по українських армійцях важку артилерію. Протистояння врешті закінчилося перемогою Збройних Сил України. Над охопленою вогнем мерією замайорів український прапор. Торецьк - звільнено. А озброєних противників - арештовано

А ось такий вигляд має місто сьогодні. Торецьк святкує сьому річницю звільнення від окупації. Урочистості влаштували в центрі міста, а до Меморіалу загиблим захисникам України несуть квіти.

Світлана Панаріна, місцева жителька:

Велика подяка за ті зусилля, за ті життя що були віданні за нашу свободу і наше звільнення.

Сергій Поплавець, місцевий житель:

Сьогодні в нас і скорботний день і радісний. Скорботний те що хлопці загинули при звільненні нашого міста, а радісний те що нас 7 років тому наше місто звільнили.

Люди події семирічної давнини згадують із жахом.

Олена, місцева жителька:

Я була в Горлівці на той час і коли я приїхала сюди, я вам чесно кажу, я впала на землю і поцілувала її. Тому ще це моє місто, моє, а прийшли сюди якісь зеки, тварі. А я в Горлівці працювала, так вони разворовали завод, машини, топливо, навіть аванси людей.

За декілька кілометрів від центру, за околицями міста вже починається лінія фронту. Навпроти окупована Горлівка, з якої в цей бік і досі періодично прилітають снаряди.