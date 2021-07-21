У серпні вони отримають виплати одразу за 2 місяці

Пенсійний фонд почав перерахунок пенсій для військовослужбовців. У серпні вони отримають виплати одразу за 2 місяці. Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

На доплату у 2 тисячі гривень можуть сподіватися майже 400 тисяч військових пенсіонерів. Тиждень тому силовики у відставці намагалися штурмувати Верховну Раду. А потім пішли під Кабмін. Тоді на засіданні Уряду й ухвалили постанову про перерахунок пенсій. Проконтролювати виконання пообіцяли в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":