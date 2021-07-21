Юрій Бойко пообіцяв проконтролювати доплати військовим-пенсіонерам [ Редактировать ]
Пенсійний фонд почав перерахунок пенсій для військовослужбовців. У серпні вони отримають виплати одразу за 2 місяці. Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.
На доплату у 2 тисячі гривень можуть сподіватися майже 400 тисяч військових пенсіонерів. Тиждень тому силовики у відставці намагалися штурмувати Верховну Раду. А потім пішли під Кабмін. Тоді на засіданні Уряду й ухвалили постанову про перерахунок пенсій. Проконтролювати виконання пообіцяли в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы всегда их поддерживали, еще когда первая волна была - это было 4 года назад и они молодцы сгруппировались, организовались, они добились прав. Мы их поддерживали и в судах, и в публичных акциях. Конечно мы будем их и дальше поддерживать поскольку с пенсионерами поступили несправедливо и это несправедливость должна быть устранена. Людям - заработали эту пенсию, им надо платить, чтоб они не бедствовали на старости лет, а могли спокойно жить.
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