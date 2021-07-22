Социальная сеть Clubhouse отменила систему приглашений и открыла свободную регистрацию для всех пользователей iOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее в Clubhouse можно было попасть только по приглашению уже зарегистрированных участников. Система инвайтов была важной частью ранней истории Clubhouse, позволяя соцсети расти равномерно, отмечается в блоге компании.

Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты - те, где вы встречаетесь с людьми за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир.

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Сейчас в листе ожидания на регистрацию в Clubhouse находятся 10 млн человек. Ежедневно в соцсети создаются 0,5 млн комнат для общения. Точные данные об общем числе пользователей соцсети не известны.

Clubhouse - социальная сеть для голосового общения, ставшая популярной в начале 2021 года. В ней можно создавать "комнаты" по интересам, в которых могут одновременно выступать более 10 человек, а еще несколько тысяч человек могут присоединиться как слушатели. Недавно создатели соцсети добавили возможность отправлять текстовые сообщения пользователям.

Ранее сообщалось, что хакеры слили в сеть данные более миллиона пользователей Clubhouse.