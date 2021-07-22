Заявление партии

Недавно Владимир Зеленский в одном из публичных выступлений заявил о том, что в Украине не должно быть национальных меньшинств, а только равноправные национальные общины. Но сегодня Президент подписал закон "о коренных народах" и полностью перечеркнул свои же слова. Тем самым он утвердил привилегированное положение так называемых коренных и показал, чего стоят его слова и обещания.

Власть утверждает, что хочет защитить права избранных этнических групп. От чего она собирается защищать караимов и другие "малые" народы в демократической Украине, где этнокультурное равноправие является одной из основ государственности, не сообщается.

Наделив "автохтонов" привилегиями, Зе-власть откровенно заявила, что права и интересы других национальностей ее не интересуют. А значит, политика культурной дискриминации и запретов будет продолжена. Украина не станет домом для русских, венгров, евреев и множества других этнических громад. Ведь у них уже есть "национальные" государства.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против культурной политики власти. Она сеет рознь, раскалывает многонациональный украинский народ, сталкивает интересы разных этнических групп. И противоречит украинской Конституции, которая ставит цель консолидировать украинскую нацию, а также развивать самобытность всех национальностей – и коренных народов, и национальных меньшинств. Никаких иерархий, никакого особого отношения. И тем более – запретов и наказаний.

Мы считаем, что культурное развитие нельзя поддержать привилегиями для одних и ущемлением других национальностей. Мы также считаем, что наличие где-то "национальных" государств не может быть оправданием для подавления прав национальных общин, не попавших в "коренной реестр".

ОПЗЖ требует отмены всех дискриминационных ограничений, национальных привилегий и статусов. Конституция Украины гласит, что украинский народ – это граждане всех национальностей, проживающих на территории Украины. Все национальности равны. Украина – наш общий демократический дом.