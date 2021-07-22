Победители международного конкурса "Евровидение-2021" - итальянская группа Måneskin и украинский коллектив Go_A сообщили о коллаборации. Музыканты написали дуэтную песню.

Об этом рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко, пишет Woman Magazine.

"Песня, над которой мы сотрудничали с Måneskin, готова, мы просто ждем согласия соответствующих звукозаписывающих компаний", - отметила она.

Подробности композиции пока не разглашаются, но примечательно, что еще во время конкурса Måneskin и Go_A активно поддерживали друг друга. Более того, поклонники приписывали солистам групп роман.

Кроме того, во время пресс-конференции фронтмен Måneskin назвал Shum лучшей песней на конкурсе в этом году.

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