Måneskin и Go_A создали совместный трек [ Редактировать ]
Победители международного конкурса "Евровидение-2021" - итальянская группа Måneskin и украинский коллектив Go_A сообщили о коллаборации. Музыканты написали дуэтную песню.
Об этом рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко, пишет Woman Magazine.
"Песня, над которой мы сотрудничали с Måneskin, готова, мы просто ждем согласия соответствующих звукозаписывающих компаний", - отметила она.
Подробности композиции пока не разглашаются, но примечательно, что еще во время конкурса Måneskin и Go_A активно поддерживали друг друга. Более того, поклонники приписывали солистам групп роман.
Кроме того, во время пресс-конференции фронтмен Måneskin назвал Shum лучшей песней на конкурсе в этом году.
Ранее сообщалось, что Вакарчук и alyona alyona выпустили совместный трек. Текст для работы написал Сергей Жадан.
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