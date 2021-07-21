Кинокомпания Walt Disney представила трейлер нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park Life" ("Чип и Дейл: Жизнь в парке").

По сюжету бурундуки Чип и Дейл живут в парке и постоянно попадают в приключения. При этом сюжет не будет связан с оригинальным сериалом, выходившим в 1990-е.

Трейлер нового "Чипа и Дейла" (Chip 'n' Dale: Park Life) появился на Youtube-канале стриминг-платформы Disney+. Именно там 28 июля состоится премьера.

Поклонников уже расстроило, что из "Чипа и Дейла" убрали многих постоянных персонажей: Гаечку, Вжика и Рокфора. Сами Чип и Дейл тоже поменялись. В мультсериале герои не будут разговаривать, а все происходящее будет описываться через их эмоции и действия. Чип и Дейл больше не будут "спешить на помощь", а примитивно охотиться за желудями.

Вместе с тем Disney решил добавить в историю других своих классических героев: Дональда Дака и Плуто.

Многие поклонники раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят "хуже, чем в старом мультсериале".

Как сообщали "Подробности", американская корпорация Walt Disney закрывает киностудию, создавшую "Ледниковый период".