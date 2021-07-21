Без Гаечки, Вжика и Рокфор: вышел трейлер нового сериала о Чипе и Дейле (видео) [ Редактировать ]
Источник: Walt Disney
Кинокомпания Walt Disney представила трейлер нового анимационного сериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Новое шоу получило название "Chip 'n' Dale: Park Life" ("Чип и Дейл: Жизнь в парке").
По сюжету бурундуки Чип и Дейл живут в парке и постоянно попадают в приключения. При этом сюжет не будет связан с оригинальным сериалом, выходившим в 1990-е.
Трейлер нового "Чипа и Дейла" (Chip 'n' Dale: Park Life) появился на Youtube-канале стриминг-платформы Disney+. Именно там 28 июля состоится премьера.
Поклонников уже расстроило, что из "Чипа и Дейла" убрали многих постоянных персонажей: Гаечку, Вжика и Рокфора. Сами Чип и Дейл тоже поменялись. В мультсериале герои не будут разговаривать, а все происходящее будет описываться через их эмоции и действия. Чип и Дейл больше не будут "спешить на помощь", а примитивно охотиться за желудями.
Вместе с тем Disney решил добавить в историю других своих классических героев: Дональда Дака и Плуто.
Многие поклонники раскритиковали прорисовку персонажей, отметив, что они выглядят "хуже, чем в старом мультсериале".
Как сообщали "Подробности", американская корпорация Walt Disney закрывает киностудию, создавшую "Ледниковый период".
по теме
А что, если бы Халк превратился в милую и добрую гигантскую красную панду?
Счастливые родители ждут появления на свет своей первой девочки
К копам обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на пляже обосновался педофил. Когда ее дочь купалась, к ней подплыл неизвестный мужчина и начал трогать за интимные места. Патрульные сразу же задержали подозрительного купальщика. Если вина мужчины будет доказана, то он может угодить за решетку на 8 лет
По версии следствия, мужчина договорился с родителями о фотосъемке спортивного белья и заручился их письменным согласием. Однако во время съемок он заставлял своих 8-летних воспитанниц снять одежду и позировать для откровенных снимков. Потом фото и видео с детьми извращенец продавал на тематическом форуме в DarkNet
Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах