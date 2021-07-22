Дельта наступає. У Києві з індійським штамом - уже шість пацієнтів. Усі вони в Олександрівській лікарні. Та пік захворюваності чиновники прогнозують на кінець серпня. Саме тоді, кажуть, українці масово повернуться з відпусток і чекай на третю хвилю пандемії.

Чим небезпечна Дельта? Що кажуть про стан хворих медики? І коли в Україні планують посилювати карантин? Про все - Ірина Розова.

"Дельта" шириться столицею. В Олександрівській лікарні з новим штамом Ковіду вже шість пацієнтів. Наймолодшому з них 21. Найстаршому 73. Таку інформацію оприлюднили у столичному Департаменті охорони здоров'я.

Щоправда, коментувати на камеру ані стан пацієнтів, ані деталі щодо зараження чиновники та медики відмовляються. Аргументують тим, що чекають на підтвердження з лабораторії. Що ж до самого вірусу - "Дельта" на відміну від свого попередника - китайського штаму - більш агресивний, кажуть епідеміологи.

Андрій Александрін епідеміолог:

Если вначале от уханьского штамма один человек заражал в среднем 2-3 человека, то дельта-штамм заражает уже 7-9 человек. Поэтому опасность как раз в том, что один человек может заражать гораздо больше людей, чем исходный штамм.

В авторитетному медичному журналі "Ланцет" опублікували дослідження, в якому вчені дійшли висновку, що Ковід передається переважно повітряним, а не крапельним шляхом. А це означає, що інфекція поширюється через повітря на десятки метрів.

Андрій Александрін епідеміолог:

Нам самое главное - качественно защищать свои органы дыхания и тут как раз становится огромная проблема, почему, потому что наши все объекты, как детские сады, школы, общественный транспорт и практически все места скопления людей практически все не имеют вентиляции.

Офіційно "Дельтою" наразі інфіковані 10 українців. Вісім у столиці та два на Закарпатті. Посилювати карантин влада поки що не планує. Але не виключають, що зробити це доведеться наприкінці серпня. Саме тоді чекають на третю хвилю Ковіду.