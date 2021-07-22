Полуголый в стрингах: 51-летний Тарзан похвастался телом (видео) [ Редактировать ]
Супруг известной артистки Наташи Королевой Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram показал новое "жаркое" видео.
Так, пара отдыхает в Бодруме, турецком курорте на побережье Эгейского моря. По прилету на море Тарзан вышел на связь с подписчиками, сняв видео своей мини-тренировки.
Стоя в стрингах, Глушко показал себя во всей красе. После чего отжался от пола спиной. Сам артист прокомментировал видео следующим образом:
На что только не идешь, чтоб не ходить в спортзал.
Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
Читайте также муж Наташи Королевой обескуражил голым фото на пляже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна удивила неожиданными заявлениями
Известная актриса Анастасия Заворотнюк вернулась в состояние ремиссии, но страдает от последствий
В МИД Германии заявили о том, что Украина и Россия должны полностью выполнить свои обязательства, взятые на саммите лидеров "нормандской четверки"
В Черкассах по городу на крыше автомобиля катался практически полностью голый мужчин