Супруг известной артистки Наташи Королевой Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram показал новое "жаркое" видео.

Так, пара отдыхает в Бодруме, турецком курорте на побережье Эгейского моря. По прилету на море Тарзан вышел на связь с подписчиками, сняв видео своей мини-тренировки.

Стоя в стрингах, Глушко показал себя во всей красе. После чего отжался от пола спиной. Сам артист прокомментировал видео следующим образом:

На что только не идешь, чтоб не ходить в спортзал.

Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

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