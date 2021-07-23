Американская комедийная актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кемпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета.

Об этом сообщают журналы People и Just Jared.

44-летняя актриса рассказала, что связала себя узами брака с Майклом на закрытой церемонии, которая прошла в здании суда на островах Сан-Хуан.

"Да, мы тайно поженились! Извини, дорогой, я только что выпалила это, но мне кажется, что я уже не могу называть тебя "жених". Это было потрясающе. Это прекрасно. Это было в здании местного суда в штате Вашингтон. Это было здорово", - сказала Анна.

Звезда также отметила, что ее собственная семья узнала об их браке так же, как и многие фанаты.

"Позже мы встретились с моей семьей, и моя тетя спросила меня: "Ты собираешься стать мачехой, что чувствуешь по этому поводу?". Тогда я ответила: "Я мачеха уже четыре дня. И это здорово!" - добавила актриса.

Анна и Майкл вместе с 2017 года, а объявили о своей помолвке в конце 2019 года.

Ранее Фэрис уже была дважды замужем. С 2004 по 2007 год актриса была замужем за актером Беном Индрой. А в 2009 году она вышла замуж за Крис Прэтт, в 2012-м на свет появился сын пары - Джек. Однако их брак распался в 2018 году.

Ранее мы писали о том, что участница Spice Girls вышла замуж после более 20 лет отношений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.