В Одесской области в селе Фонтанка мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел возле торгового центра "Ривьера". На место выехала следственно-оперативная группа.

Сведения по происшествию внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха, человек, который открыл стрельбу, установлен. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.

"Также установлено водителя автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", - говорится в сообщении.

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