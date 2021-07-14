Под Одессой мужчина открыл огонь на свадьбе [ Редактировать ]
В Одесской области в селе Фонтанка мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Инцидент произошел возле торгового центра "Ривьера". На место выехала следственно-оперативная группа.
Сведения по происшествию внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
По словам начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха, человек, который открыл стрельбу, установлен. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.
"Также установлено водителя автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", - говорится в сообщении.
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