Во время подготовки соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток-2", Вашингтон активно вел переговоры с Киевом, и провел больше десятка консультаций. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

"Что касается украинцев, мы провели с ними более десятка консультаций. Могу вам сказать, что они были знакомы с содержимым этого пакета. Эти встречи были частыми и продолжались в течение многих недель", - заявил Прайс.

В Госдепе отмечают, что Штаты внесли предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного с Германией заявления. Таким образом Прайс опровергает информацию о давлении на Украину с требованием не критиковать будущую сделку США с ФРГ.

Во время брифинга он также заявил, что несмотря на соглашение, заключенное с Германией, Вашингтон и дальше будет выступать против проекта российского газопровода "Северный поток-2".

"Как мы всегда говорили - и повторим нашу позицию и сейчас: Администрация президента выступает против "Северного потока-2"... И мы против этого, потому что считаем это плохой сделкой. Мы думаем, что это плохая сделка для Германии, мы думаем, что это плохая сделка для наших партнеров, в конечном итоге потому, мы рассматриваем это как потенциальный инструмент, который Российская Федерация может использовать против наших партнеров", - заявил Нед Прайс.

В Госдепе добавили, что целью переговоров с Германией было обсуждение мер, направленных на снижение риска, который эксплуатация "Северного потока-2" может создать для европейской энергетической безопасности, для Украины и других прифронтовых стран НАТО и ЕС.

Ранее мы писали о том, что США и Германия представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".

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