В Министерстве иностранных дел заявили об уверенности в том, что вчерашнее соглашение не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток-2" для Украины. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба уверяет в том, что у него есть достаточно вопросов к партнерам относительно имплементации договоренностей.

Относительно "Северного потока-2". Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не надо оценивать германо-американское соглашение как конец истории. Еще есть много вещей.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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