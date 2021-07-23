В индийском штате Харьяна произошел природный феномен, в ходе которого на поверхность реки начала подниматься земля. Об этом пишет издание The indian Express.

Очевидец уникального события Джагат Вани успел снять его на камеру и выложил ролик в сеть. В настоящее время видео набрало 5,7 миллионов просмотров. на записи четко видно, как в один момент из-под воды начинает подниматься суша.

Отмечается, что никто не может объяснить природу возникновения феномена. При этом часть пользователей Facebook выдвинула теорию о высокой тектонической активности, а другая утверждает, что явление могло произойти из-за высокого скопления газа метана в почве.

Читайте также, в небе над Харьковом вечером можно было увидеть гало. Раньше такие явления в небе воспринимали как знамение, Гало - оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света.

Кроме того, в Арктике в несвойственный период года замерзло море Лаптевых. К таянию льдов Арктики может быть причастно теплое океаническое течение из Атлантики, чем меньше там ледяной щит, тем меньше белой области, отражающей солнечное тепло в космос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.