Известный блогер и телеведущая Юлия Бенкендорф презентовала свою кулинарную книгу под названием "Магия трав". На мероприятии собрались близкие и друзья Юлии, а также те, кто помогал ей в создании книги на разных этапах.

"Подробности" пообщались с автором и узнали у нее секреты написания книги, а также о том, как же правильно использовать травы при приготовлении блюд.

- Юлия, Ваша книга называется "Магия трав". Как возникла идея объединить рецепты под таким ракурсом?

- Так сложилось, что в период, когда возникла идея реализовать свой потенциал, был введен карантин, и я находилась на даче со своими детьми. Я поняла, что каждый день бегаю на грядки и рву травы, которые растут у меня в саду. А позже я узнала, что многие из моих знакомых не умеют ими пользоваться. И действительно, когда я начала заглядывать в различные кулинарные энциклопедии - там очень мало информации о травах и специях. И я буквально за две недели написала 70% всех рецептов.

- Какие травы встречаются на страницах книги? Они присутствуют во всех рецептах?

- Я выбрала самые распространенные травы, которые встречаются в Украине. В книге представлены мята, базилик, орегано, петрушка, укроп, зеленый лук, шалфей, тимьян, розмарин и эстрагон. А рецепты я систематизировала таким образом, что к каждой траве была подобрана закуска, основное блюдо и, по возможности, десерт, если еще была такая возможность - то лучше с какой-то заготовкой на зиму. Мне также хотелось в рецептах показать базовые техники работы с мясом, рыбой. Кроме того, существует определенный принцип работы с травами, ведь они могут как улучшить пищу, так и испортить ее. Я использовала и сухие травы, поэтому в книге прописаны пропорции, как можно заменить свежую траву сухой, как правильно хранить травы.

- А как правильно хранить травы? Поделитесь, пожалуйста, каким-нибудь лайфхаком.

- Если вы решили хранить травы в холодильнике, то это обязательно должно быть подальше от стенок. Потому что иначе они обмораживаются, становятся гнилыми, начинают горчить и портят уже сами блюда.

- А как травы влияют на результат приготовления блюд?

- Некоторые травы смягчают мясо, другие убирают специфический запах рыбы. Также они способствуют перевариванию пищи. Например, скумбрия с петрушкой становится менее жирной, и организму легче ее переварить. Кроме того, я люблю пользоваться травами, потому что одно и то же блюдо с разной травой играет иначе, и у меня становится богатый стол - я могу есть кабачки ежедневно в течение недели, но каждый день у меня будут разные кабачки, благодаря травам. Ну и, конечно, это очень полезно для нашего пищеварения.

- Откуда вы брали рецепты для книги? Какая кухня вас вдохновляет?

- Отчасти я пользовалась зарубежными сайтами. Но 70% рецептов - это привезенные мной из разных стран мира. То есть, в книге представлены ​​корейская, грузинская, турецкая, ливанская, греческая кухни, итальянская. Возможно, я не всегда привозила фактически рецепт, но я пробовала это блюдо, и мне хотелось повторить его. И особенно, когда я пробовала это где-то там, далеко за океаном, мне хотелось угостить этим моих друзей. И мне удавалось. Когда-то мне пришлось даже трижды слетать в Индонезию, чтобы все-таки узнать рецепт вока, который представлен в книге. Также здесь есть рецепты моей мамы и сестры.

- Сейчас практически весь мир переходит в онлайн, а вы выпустили печатную книгу. Чем она будет интересна современной аудитории?

- Самое главное - это то, что в книге есть QR-коды. По ним можно перейти на видео рецепт и иметь еще раскадровку, где показано, что и как готовить. И это тоже очень удобно. Так как я человек телевидения, мне было бы довольно скучно и грустно просто взять и написать книгу, и мы решили совместить видео с печатным вариантом.

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