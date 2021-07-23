В Луганской области оперативники уголовного розыска раскрыли преступление почти двадцатилетней давности. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.

В августе 2002 году в Северодонецке произошло резонансное событие - исчезли супруги - мужчина и женщина, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северодонецкой, тогда еще милиции, была найдена "Газель" со следами от пуль, которой обычно пользовалась супруга.

После четырех месяцев поисков в лесном массиве на окраине Северодонецка в земле был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Поиски пропавшего мужчины продолжались, но его местонахождение так и не было установлено. У полиции было множество версий, и почти двадцать лет без ответа оставались вопросы: убили ли мужчину как его жену или, может, это он является убийцей.

В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Полицейские собрали исчерпывающую информацию о подозреваемом, чтобы понять мотивы совершения преступления, изучили материалы уголовного дела, нашли оперативника, эксперта и следователя прокуратуры, которые тогда занимались расследованием дела.

И только когда у следствия оказалось на руках достаточно доказательств вины подозреваемого, что именно он может быть причастен к убийству супругов, его пригласили в полицию.

Мужчина не стал отпираться и признался, что его "нанял" друг детства, чтобы расправиться с супругами. Взамен предложил разделить их бизнес. После убийства женщины вместе с ее партнером по бизнесу он заманил в ловушку и ее мужа. Его вывезли в лесополосу, где хладнокровно застрелили, а потом закопали.

22 июля 2021 года фигурант, показа полицейским место захоронения. Там следователи при помощи судмедэкспертов нашли фрагменты костей человеческого тела.

После проведения необходимых экспертиз, фигуранту убийства будет объявлено о подозрении.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что на Волыни мужчина отсидел за убийство отца, а на следующий день после выхода из тюрьмы убил и мать.