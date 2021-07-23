Юрій Бойко закликав зупинити постійні відключення води на Донбасі [ Редактировать ]
Десятки міст і селищ Донеччини досі потерпають від постійних відключень води. Хоча Верховна рада ще торік звернулася до уряду з вимогою вирішити проблему. Але досі це не зроблено.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Надо выполнить постановления парламента, которым выделено, обязали правительство выделить 600 млн грн на строительство водопроводов на севере Донецкой области. Это самый такой пострадавший район. И когда это будет выполнено - людям там сразу станет легче. Мы будем требовать, чтобы это было выполнено и внесены деньги на бюджет на следующий год.
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